De relatie tussen B&B Vol liefde-deelnemer Jacob en zijn vriendin Carla heeft geen stand gehouden, zo vertelt hij aan het AD.

Carla trok al vrij snel in bij de in Portugal wonende Jacob en daar bleken de twee elkaar nog niet goed genoeg te kennen. Daardoor ontstonden "haperingen". Carla is inmiddels vertrokken.

Jacob (60) zegt in de toekomst voorzichtiger te zullen zijn. "Tijdens het programma kwam er bijvoorbeeld een vrouw die bleek te roken, maar dat wist ik vooraf niet. Ik zou nooit iemand hebben geaccepteerd die rookt."

Ook bij de vier vrouwen die een poosje bij hem logeerden voor B&B Vol liefde vond Jacob geen liefdesgeluk. "Ik geloof nog in de liefde", zegt hij. "Ik ben geen twintig en zelfs geen vijftig meer. Maar ik heb het gevoel dat ik negentig word en misschien wel over de honderd. Dan ben ik pas halverwege. Ik heb er alle vertrouwen in. Liefde is toch een van de mooiste dingen in het leven."