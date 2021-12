Nick Cannon is gebroken door het overlijden van zijn vijf maanden oude zoon Zen. Het jongetje stierf begin deze maand aan de gevolgen van een hersenaandoening.

"We hebben maar heel kort bij een echte engel mogen zijn", vertelt de komiek aan People. "Mijn hart ligt in stukken. Ik zou willen dat ik meer had kunnen doen, meer tijd met hem had kunnen doorbrengen, hem langer had kunnen knuffelen."

Cannon en zijn vriendin Alyssa Scott proberen aan de mooie dingen terug te denken. "Hij was zo'n liefdevolle baby. Het was een grote eer voor mij om zijn vader te mogen zijn."

Het stel kwam er zo'n twee maanden na zijn geboorte achter dat Zen een ernstige aandoening had. Ze bespraken mogelijke behandelingen met doktoren, waarbij ook chemotherapie genoemd werd. Uiteindelijk besloten ze door te gaan zonder behandeling en deden ze er alles aan om hun zoon "zo gelukkig mogelijk" te maken.

"We hadden gesprekken over kwaliteit van leven", aldus de 41-jarige Cannon. "In een van de scenario's zou Zen in het ziekenhuis zijn gebleven, waarbij hij allerlei apparaten om zich heen had. Ik heb zelf chemotherapie ondergaan (vanwege de autoimmuunziekte lupus, red.) en ik weet hoeveel pijn dat met zich meebrengt. Ik wilde dat een kind van twee maanden oud niet aandoen. Ik wilde niet dat hij zou lijden."

Cannon kreeg Zen in juni met Scott. Een week daarvoor beviel zijn ex-vriendin Abby De La Rosa van een tweeling van Cannon, die zegt dat hij niet in monogamie gelooft. Slechts een half jaar eerder kreeg hij nog een dochter met ex-vriendin Brittany Bell, met wie hij ook een zoon heeft. Met zijn ex-vrouw Mariah Carey is Cannon vader van de tienjarige tweeling Monroe en Moroccan.