De ideale schoonzoon, de hitzanger en de gedroomde vader: jarenlang was Marco Borsato een van de meest geliefde personen van Nederland. Daar kwam met verhalen over affaires en zijn scheiding van Leontine al verandering in, maar echt mis ging het in de zomer, toen de eerste geruchten over ongepast gedrag tegenover jonge meiden de kop opstaken. En nu is er een aangifte.

Via sociale kanalen begon de geruchtenmolen afgelopen zomer te draaien: diverse zogeheten juicekanalen kregen via hun volgers tips over ongepast gedrag van Borsato. Concreet werd het echter niet. Zo zei Yvonne Coldeweijer (van Life of Yvonne) dat ze "binnenkort" met heftig nieuws zou komen, maar dat ze eerst meer bewijs wilde hebben. In september kwamen Dennis Schouten en Jan Roos, die samen Roddelpraat maken, met het verhaal dat "een coach van The voice of Holland" jonge meisjes zou hebben aangeraakt. Borsato werd daarbij niet met naam en toenaam genoemd, maar het zaadje was al geplant.

Dinsdag bleek dat De Telegraaf toen al lang bezig was met een onderzoek. De krant schreef een half jaar geleden (in juni dus) al de eerste signalen te hebben ontvangen en daarna intensief aan de slag te zijn gegaan met het uitzoeken van de verhalen. Maar berichtgeving bleef uit.

Het balletje ging echt rollen toen eind november twee losse online kanalen met concretere verhalen over Borsato kwamen. In De Roddelloog (van RUMAG) werd gezegd dat de zanger wilde emigreren vanwege een op handen zijnde rechtszaak en in Roddelpraat zeiden Schouten en Roos concreet dat Borsato degene is die zich ongepast heeft gedragen.

Traditionelere media, waaronder ook NU.nl, hadden het moeilijk met de zaak. Zo hintte RTL Boulevard in de uitzending meermaals op de vele geruchten, maar noemde het die niet concreet. AD en De Telegraaf deden iets soortgelijks, maar bij NOS, de Volkskrant en NU.nl bleef berichtgeving uit.

Borsato bleef niet stil: de zanger liet in een officiële reactie weten het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd te hebben onderzoek te doen naar de aantijgingen. Dat verzoek werd door het OM "ongebruikelijk" genoemd. "Als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je normaal gesproken naar de politie en doe je melding of aangifte. Daarvan is hier geen sprake", aldus een woordvoerder van het OM, die sprak van "een andere dynamiek".

De Telegraaf kwam dinsdag dan toch met de primeur: een 22-jarige vrouw heeft aangifte gedaan tegen Borsato, die haar van 2014 tot 2019 zou hebben misbruikt. Op het moment dat het begon, zou de vrouw vijftien jaar oud zijn geweest. De zanger zou na het overlijden van haar vader een soort 'pleegvader' zijn geworden. Lang durfde en wilde ze geen aangifte doen, maar gesterkt door de vele geruchten die gingen - en een hoop therapie - besloot ze toch naar de politie te stappen.

Een journalist van De Telegraaf vertelde dinsdagavond in BEAU dat twee andere vrouwen zich inmiddels ook hebben gemeld bij de krant. Aangifte is voor zover bekend nog niet gedaan door deze twee vrouwen. Maar als we John van den Heuvel mogen geloven, die betrokken was bij het onderzoek, blijft het hier niet bij.