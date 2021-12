Ruim vier jaar na zijn vrijlating heeft O.J. Simpson (74) dinsdag te horen gekregen dat ook zijn proeftijd erop zit. Die zou eigenlijk tot februari duren, maar de autoriteiten in Nevada besloten zijn beperkingen wegens goed gedrag eerder op te heffen.

De voormalige American-football-speler en acteur kwam in 2017 voorwaardelijk vrij nadat hij in Nevada negen jaar gevangenisstraf had uitgezeten voor zijn aandeel in een gewapende overval en ontvoering in 2007 in Las Vegas, waarbij hij met vijf handlangers had geprobeerd een handelaar in memorabilia te overvallen.

Simpson was in 1995 prominent in het nieuws om een opzienbarend proces waarin hij werd beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw, Nicole Simpson, en haar vriend. Simpson werd uiteindelijk vrijgesproken in een zaak die volgens velen raciale vooroordelen in het Amerikaanse politiesysteem aan het licht bracht.