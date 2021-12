Dan Karaty is jarenlang verslaafd geweest aan alcohol. De choreograaf zat onlangs voor een maand in een afkickkliniek om behandeld te worden voor zijn alcoholisme. In gesprek met &C vertelt Karaty dat hij nu nuchter is.

Karaty legt uit dat zijn verslaving op zijn zeventiende begon, toen hij stevig dronk tijdens het uitgaan. "Het werd een probleem toen alcohol een gewoonte werd. Ik had last van paniekaanvallen in de buurt van mensen. Ik was bang voor sociale situaties, zelfs met vrienden. Om dat gevoel te verdoven, dronk ik", aldus de Amerikaan die in verschillende Nederlandse talentenjachten als jurylid plaatsnam.

De 45-jarige Karaty kampte met sociale angsten, die hij probeerde te onderdrukken met alcohol. Dit verergerde naarmate hij ouder werd. "Ik was bang om door de mand te vallen. Dat mensen de alcohollucht zouden ruiken en mijn geheim zouden ontdekken. Door die angst ging ik nóg meer drinken. Ik had geen rust meer in mijn hoofd, waardoor ik ook thuis, zonder mensen, ging drinken."

Zijn werk leed er niet onder, omdat hij voor de camera een rol kon spelen. "Dan Karaty zijn, het personage op tv, was oké. Maar backstage mezelf zijn kon ik niet. Zodra de opnamedag voorbij was, dacht ik: hoe kan ik hier zo snel mogelijk weg? Ik wilde naar huis om te ademen."

Omdat Karaty functioneerde op werk en hij ondanks het vele drinken ook veel sportte, hield hij zichzelf voor dat hij geen alcoholist was. De choreograaf werd zich tijdens de coronapandemie meer bewust van zijn patronen, omdat hij continu samen met zijn gezin was en dus minder gelegenheid had om te drinken.

De ommekeer kwam echter na een avond zoveel te hebben gedronken dat hij er niets van kon herinneren. "Mijn tienjarige dochter Quinn stond aan de rand van mijn bed, keek me bezorgd aan en zei: je ziet er slecht uit, pap." Karaty besloot meteen een afkickkliniek te bezoeken.

Karaty is zich ervan bewust dat het harde werken om clean te blijven nu pas begint. "Ik zal elke dag bewuste keuzes moeten maken, met rust en structuur." Tegelijkertijd voelt hij zich beter dan ooit. "Ik sta op zonder zorgen. Het is spectaculair. Ik ben zo ontzettend kalm, vrij en blij."