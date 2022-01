Jada Pinkett-Smith wilde zo graag een rol in The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions (de films werden tegelijk opgenomen en verschenen in 2003), dat ze makers Lilly en Lana Wachowski een leugentje vertelde.

"Ik weet nog dat de Wachowski's me belden en vroegen voor de rol van Niobe", zegt de vijftigjarige Pinkett-Smith, die vanaf woensdag ook in het vierde deel The Matrix Resurrections te zien is, tegen NU.nl.

"Ik was destijds zwanger van mijn dochter Willow en ze vroegen of ik wel op tijd bevallen zou zijn. Toen heb ik een leugentje verteld over de datum waarop ik was uitgerekend. Ik zei dat ik in oktober was uitgerekend, terwijl ik eigenlijk voor 11 november was uitgerekend. Maar wonder boven wonder werd ze op 31 oktober geboren, dus ze heeft haar moeder enorm geholpen."

Willow, die inmiddels 21 jaar oud is, was een maand oud toen Pinkett-Smith begon met filmen. "Ik was dus al heel snel na de bevalling aan het trainen, terwijl ik tussendoor bezig was met borstvoeding geven."