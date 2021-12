Scheidingen, huwelijken, baby's en verhuizingen: ook voor bekend Nederland was 2021 een turbulent jaar. Dat juicekanalen, die zonder enige gêne de diepste geheimen van artiesten deelden, aan populariteit hebben gewonnen, heeft het jaar zeker niet makkelijker gemaakt. Hoe je het ook wendt of keert: Live of Yvonne, FawryNotSawry en JuiceChannel_ zijn bepalend geweest voor hun levens.

Wat is een juicekanaal? Een juicekanaal is eigenlijk niet veel meer dan een Instagram-pagina of een reeks YouTube-video's waarin net binnengekomen roddels worden gedeeld.

Die roddels komen de makers ter ore via hun duizenden volgers, maar ook via de intieme kring rondom de besproken bekende Nederlanders.

Daarbij valt op dat veel kanalen, maar niet alle, een gerucht niet schuwen als ze geen bevestiging krijgen. De verhalen worden dan minder stellig opgeschreven, maar toch gebracht.

Neem Marco Borsato: de zanger was al van zijn voetstuk gevallen door de vele geruchten over affaires, maar in 2021 komt daar nog veel meer bovenop. In maart zit hij nog bij goede vriendin Linda de Mol op de bank om precies niets weg te geven over al die andere vrouwen die hij naast Leontine zou hebben liefgehad. In België rept hij zelfs met geen woord over vrouwen als Iris Hond en doet hij alsof zijn burn-out de reden is geweest dat hij en Leontine een jaar eerder besloten te gaan scheiden.

Marco wordt in de loop van het jaar door diverse juicekanalen en bronnen van roddelbladen beticht van het onderhouden van nog meer affaires. En dat is niet eens het ergste. Yvonne Coldeweijer, eigenaar van juicekanaal Life of Yvonne, suggereert van de zomer al dat er meer met de zanger aan de hand is, maar maakt niet duidelijk wat precies. Verhalen over seksueel ongepast gedrag van Marco bij minderjarigen gaan bij het grote publiek pas echt leven als Roddelpraat ermee aan de haal gaat. Presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten menen meerdere mensen te hebben gesproken die de geruchten kunnen bevestigen en zelfs slachtoffer zijn geweest.

Via zijn advocaat laat Marco weten het Openbaar Ministerie (OM) om onderzoek te hebben gevraagd: waar komen die verhalen over hem toch vandaan? Pas een dag later, als er wat onduidelijkheid blijkt te zijn ontstaan, voegt zijn raadsman er nog aan toe dat de zanger alle beschuldigingen ontkent. Er zou geen sprake zijn geweest van ongepast gedrag tijdens de jaarlijkse The Voice-barbecues die de zanger organiseert en hij wil graag weten waar die verhalen vandaan komen.

Nadat Marco het OM benadert, heeft een van de vermeende slachtoffers aangifte gedaan. Een nu 22-jarige vrouw zegt vanaf haar vijftiende vijf jaar lang regelmatig seksueel te zijn misbruikt door de zanger. Hij zou haar borsten, billen en benen hebben betast. Twee andere vrouwen meldden zich naar aanleiding van de aangifte en het bijgaande artikel in De Telegraaf ook als slachtoffers. Marco heeft al laten weten de aangever aan te klagen voor smaad en laster.

André Hazes met Monique Westenberg (links) en met Sarah van Soelen (rechts). André Hazes met Monique Westenberg (links) en met Sarah van Soelen (rechts).

André Hazes begint het jaar verloofd met Monique Westenberg, krijgt in maart een relatie met Sarah van Soelen en is inmiddels weer vrijgezel. De zanger heeft na het eerste tumult nog maar weinig van zich laten horen, maar dankzij juicekanalen weet Nederland precies wat er aan de hand is.

In december 2020 vraagt André de moeder van zijn zoon op romantische wijze ten huwelijk, maar in maart komt er een bruut een einde aan de verloving. Eigenlijk meteen al wordt er door de zanger gehint op een relatie met Sarah, met wier familie hij een sterke band heeft en door wie hij in moeilijke tijden eerder is opgevangen. Hij laat weten dat de twee vrienden zijn, maar "dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan".

Die toekomst blijkt heel dichtbij want al op 6 april, een maand na de bekendmaking van het einde van zijn verloving, bevestigt Hazes een relatie met Sarah te hebben. In rap tempo worden de sociale media van de twee gevuld met romantische kiekjes en Monique lijkt totaal uit beeld verdwenen te zijn. "Van nu af aan ga jij mij minder zien. Het spijt me, want jij hebt dit niet verdiend", schrijft de zanger na de breuk in een nummer voor zijn zoon.

En hoewel het in zijn eerste maanden met Sarah heel goed lijkt te gaan met André en hij nieuwe samenwerkingen en documentaires aankondigt, maakt hij in september bekend te kampen met burn-outklachten. Met name Yvonne impliceert dat het allemaal nét anders zit: volgens de influencer zou zowel André als Sarah kampen met enkele verslavingen en worden de twee los van elkaar opgenomen in een buitenlandse kliniek. Het leidt bijna tot een rechtszaak: André is zo kwaad dat hij overweegt juridische stappen te nemen tegen Yvonne, maar ziet daar later toch van af.

Daarna spelen de juicekanalen een hoofdrol: zij weten als eerste wanneer André terugkomt van zijn buitenlandse trip, weten als eerste helder te krijgen waar de zanger nu woont (bij zijn moeder Rachel) en brengen als eerste naar buiten dat de relatie met Sarah einde oefening is. Sarah spreekt van een pauze, maar André houdt zich volledig gedeisd. Alle optredens voor 2022 zijn uit zijn agenda gehaald en alle foto's met Sarah zijn van zijn Instagram verdwenen. Volgens de juicekanalen heeft hij de foto's verwijderd omdat Monique hem na alle ellende tóch weer terugneemt, maar inmiddels zou er mogelijk ook sprake zijn van een nieuwe liefde. Anne Rose is een goede vriendin van André's moeder Rachel en nu zouden André en Anne Rose samen een weekendje Londen hebben geboekt. Geen van de hoofdpersonen bevestigt het nieuws.

Jaimie Vaes en Lil Kleine. Jaimie Vaes en Lil Kleine. Foto: BrunoPress

De knipperlichtrelatie van Jaimie Vaes en Lil Kleine is al ver voor de populariteit van juicekanalen een belangrijk onderwerp voor de showbizz. Hoewel het stel samen een zoon heeft en zich in het verleden heeft verloofd, zijn er om de haverklap geruchten dat het nu toch echt klaar is. En vervolgens worden de twee dan weer doodleuk samen gespot.

Nog voor de zomer is begonnen verandert er iets als het stel op vakantie is. De twee zijn aanwezig bij de opening van een hotel op Ibiza en daarbij zou er sprake van een heftige ruzie zijn geweest. Via juicekanalen, maar ook via RTL Boulevard en Shownieuws komen geruchten naar buiten van een bebloede Jaimie die de lobby van het hotel is binnengestormd. De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, wordt even later gearresteerd.

Via diverse kanalen worden beelden van Jaimie met een gehavend gezicht gedeeld, maar volgens het management heeft dit niets te maken met het incident. Zowel Jaimie als Jorik moet zich melden bij de Spaanse rechter, maar de zaak wordt geseponeerd. In een verklaring laat het stel weten dat "de geruchten niet kloppen". Op welke geruchten ze doelen, wordt niet duidelijk.

"Wij zijn echt geschokt door alle media-aandacht met betrekking tot onze relatie", zegt het stel in een veelbesproken video. Op beeld is volgens velen duidelijk te zien hoe ongemakkelijk Jaimie zich voelt bij het opnemen van de verklaring. Jorik biedt zijn excuses aan aan zijn verloofde. "Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen", zegt Jaimie in de video.

De voorbereidingen voor de bruiloft liggen al een tijdje stil, maar volgens Jorik is dat vanwege corona. Jaimie stelt in augustus in een interview met LINDA.meiden juist dat er sprake is van een relatiepauze. In september zegt Lil Kleine dat het huwelijk er gewoon komt.

Op sociale media gaat de knipperlichtrelatie gewoon door. De twee zijn - op het moment van schrijven - samen en hebben na een flinke lekkage in hun huis ook weer hun gezamenlijke woning kunnen betrekken en zouden ze net een nieuwe woning hebben gevonden, maar er zijn periodes dat de twee elkaar ontvolgen en dan weer gaan volgen op Instagram. Niets om je zorgen over te maken, vertelde Jaimie eerder al: dit is hun manier van ruzie maken.