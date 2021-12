Britt Dekker kan zich door haar contract bij Talpa en haar succesvolle YouTube-kanaal wat vrijheden veroorloven. Dat niet alleen: ze kan ook haar moeder (foto) helpen, die daardoor niet meer fulltime hoeft te werken.

Dekker heeft het goed voor elkaar en wil haar moeder, die op de intensive care werkt, zo veel mogelijk ontlasten. "Ik help haar, zodat ze nu maar drie dagen hoeft te werken. Ze heeft haar hele leven voor mij gezorgd, ik vind het fijn dat ik nu wat kan terugdoen voor haar", zegt Dekker in het AD.

De 29-jarige presentatrice heeft niet alleen een succesvolle carrière op televisie, met haar paard bereikte ze ook de elfde plaats op het Nederlands kampioenschap dressuur.

Toch weet Dekker dat het geen gegeven is dat alles lukt. "Veel mensen zeggen: volg je dromen en als je het wil, komt het uit. Maar dat is niet zo. De meeste dromen komen helemaal niet uit, zeker niet als je geen bekende ouders of een kruiwagen hebt."

De presentatrice probeert allerlei dingen en ook als het niet lukt, vindt ze dat prima. "Maar er lukt altijd wel iets."