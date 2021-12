Kim Kardashian is erin geslaagd het zogenoemde baby bar exam voor haar studie rechten te behalen. De realityster ondernam al meerdere pogingen om de toelatingstoets succesvol af te ronden.

"Ik ben zo trots op de persoon die vandaag naar mij kijkt in de spiegel", zegt Kardashian in een bijschrift van een foto van haar op een toilet. "Iedereen die niet goed op de hoogte is van mijn reis om de studie rechten af te ronden: besef dat dit niet makkelijk was en dat niemand mij iets cadeau heeft gedaan."

Een bar exam is een toelatingstest om je als advocaat te mogen registreren, na een aantal uur stage. In de Verenigde Staten kunnen mensen geen rechten studeren aan de universiteit als ze niet eerst een bachelor hebben gehaald. In vier staten is dat echter anders, onder meer in Californië, en dus kan Kardashian ook met haar middelbareschooldiploma gaan studeren.

Eerder vertelde de 41-jarige Kardashian dat ze zo'n twintig uur per week studeert om haar droom te verwezenlijken en uiteindelijk advocaat te worden. Ze noemde haar vader Robert Kardashian als voorbeeld. Hij was ook advocaat en stond onder anderen O.J. Simpson bij in diens moordzaak.