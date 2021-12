Armie Hammer, die in de lente van dit jaar is opgenomen in een verslavingskliniek om te werken aan zijn problemen met drugs, alcohol en seks, is inmiddels weer thuis. Zijn management bevestigt aan People dat het goed gaat met de Call Me by Your Name-acteur, die onder vuur kwam te liggen nadat diverse vrouwen hem hadden beschuldigd van seksueel misbruik.

Zijn woordvoerder brengt verder geen details naar buiten over hoe het met Hammer gaat.

Hammers naam gonsde vanaf begin januari over sociale media nadat er screenshots waren uitgelekt van privégesprekken tussen de acteur en verschillende vrouwen. In de berichten schreef Hammer dat hij lichaamsdelen van de vrouwen wilde afhakken, om ze vervolgens te willen opeten.

Op sociale media werd logischerwijs geschokt gereageerd op de berichten, des te meer omdat de naam van Hammer voor die tijd zelden werd genoemd in de roddelbladen. Hij had op dat moment een bloeiende acteercarrière, met rollen in grote films als J. Edgar, The Social Network, Hotel Mumbai en het veelgeprezen Call Me by Your Name. In 2018 werd hij voor zijn rol in het coming of age-drama genomineerd voor een Golden Globe in de categorie beste mannelijke bijrol.

Hammer noemde de berichten "onzin" en besloot te stoppen met zijn rol in de comedy Shotgun Wedding. Ook andere acteerklussen werden uit zijn agenda gehaald. Daarnaast werd bekend dat zijn huwelijk met actrice Elizabeth Chambers tot een einde was gekomen.

Er is nog geen officiële aanklacht tegen Hammer ingediend. Als zijn gedrag louter bij het versturen van de berichten is gebleven, dan zullen er vermoedelijk ook geen gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.