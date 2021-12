Megan Thee Stallion heeft afgelopen weekend haar universiteitsdiploma behaald. De 26-jarige rapper is afgestudeerd in gezondheidswetenschappen.

De artieste deelde online een stream van de afstudeerceremonie, zodat haar volgers de diploma-uitreiking van de Texas Southern University live konden volgen.

Megan Thee Stallion schrijft op Instagram dat ze zeker weet dat haar ouders, die allebei overleden zijn, trots toekijken.

De rapper, die in 2020 samen met Cardi B een hit scoorde met WAP, heeft er altijd op gehamerd dat een diploma belangrijk is. "Ik doe het voor mezelf, maar ik doe het ook voor de vrouwen in mijn familie die mij gevormd hebben."