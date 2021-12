Jandino Asporaat heeft zondag zijn derde kindje mogen verwelkomen. Hij en zijn echtgenote Shirley zijn ouders geworden van een jongetje, maakte de komiek bekend op Instagram.

"Hij is er, 12-12-21. Wat zijn jullie vrouwen toch magische wezens", schrijft Asporaat bij een foto van hem en zijn destijds nog zwangere vrouw. Ook laat hij weten hoe trots hij op haar is. "Lieve Shir, wat ben jij ongelofelijk sterk. Mama van drie."

De naam van het derde kindje heeft Asporaat nog niet bekendgemaakt.

De komiek grapt dat hij het ook zwaar heeft gehad tijdens de bevalling. "We gaan het niet hebben over mijn tranen. Ja, Shirley heeft ook gehuild, maar dat ging gepaard met rare blikken en noodkreten. Nee, mijn tranen waren mooi, ingetogen en zeer mannelijk. Laten we ook niet beginnen over alle kilo's die ik de afgelopen negen maanden moest aankomen. Niet voor mezelf, maar uit solidariteit met Shirley."

In september maakte Asporaat bekend dat er een kindje op komst was. Samen met Shirley, met wie hij in 2013 trouwde, had hij al een zoon en een dochter.