Verschillende bekende Nederlanders keken, net als een groot deel van het land, reikhalzend uit naar de F1-finale. Ze zijn uitzinnig vanwege de historische wereldtitel Formule 1 van Max Verstappen en uiten op sociale media massaal hun vreugde na afloop van de allesbeslissende race in Abu Dhabi.

Coen Swijnenberg kan het nog amper geloven. "MAX WERELDKAMPIOEN!!!! Wat is gebeurd?!?! Ongelooflijk. Tranen", schrijft de radio-dj op Twitter.

Ook Mattie Valk is onder de indruk van de prestatie. "O MIJN GOD", twittert hij. Claudia de Breij houdt het bij "Wauw", gevolgd door de tweet "Huilende commentator, dan hou ik het ook niet meer hoor." Ook Humberto Tan houdt het kort: "MAX WERELDKAMPIOEN!!!"

Ali B is een van de vijfduizend Nederlandse fans op de tribune in Abu Dhabi en deelt een video waarop te zien is hoe hij de laatste zenuwslopende seconden volgt.

Peter Heerschop refereert aan de spannende strijd. "Zo lig je 15 sec achter met nog een paar rondjes, zo ben je wereldkampioen", twittert hij. Daphne Deckers heeft "kippenvel". "Wat. Een. Legende", schrijft het voormalig model bij een foto op Instagram. Jeroen van der Boom is zelfs emotioneel. "Tranen in ons ogen!!!", schrijft de zanger bij een foto waarop zijn vrouw Max op televisie kust.

Presentatrice Hélène Hendriks bedankt Ziggo Sport, dat zondag voor het laatst live verslag deed van de Formule 1. "Wat een moment #MaxVerstappen33 Ook team @ZiggoSport bedankt voor de afgelopen jaren!"