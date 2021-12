Rita Ora vindt de beslissing om haar eicellen te laten invriezen een van haar beste ooit, vertelt de van oorsprong Kosovaarse zangeres aan de Britse krant The Independent.

"Ik zou graag een leuk, groot gezin hebben. In de Kosovaarse cultuur is het krijgen van kinderen belangrijk", aldus Ora, bekend van hits als Let You Love Me en Shiny Light.

"Maar ik denk dat we als vrouwen die druk onszelf onbewust opleggen, omdat we het gevoel hebben dat dat onze plicht is - om te creëren en leven te geven. Ik wilde me er gewoon geen zorgen over maken en dat deed ik ook niet. Het was het beste wat ik ooit heb gedaan", vertelt Ora over haar besluit om op zowel haar 24e als 27e haar eicellen te laten invriezen.

De 31-jarige zangeres, die coach is bij de Britse versie van het tv-programma The Masked Singer en bij de Britse talentenjacht The Voice, heeft momenteel een relatie met de 46-jarige acteur en filmmaker Taika Waititi.