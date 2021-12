Yvonne Coldeweijer kwam de afgelopen week veelvuldig in het nieuws omtrent de ophef rondom Marco Borsato. In haar juicekanaal Life of Yvonne slingert ze regelmatig roddels over bekende Nederlanders de wereld in. Maar wie is deze 34-jarige roddelvlogger eigenlijk?

Nog voor ze zich ontpopte als roddelvlogger en er überhaupt juicekanalen bestonden, deed Coldeweijer in 2009 mee aan de talentenjacht K2 zoekt K3, waar ze nog voor de liveshows moest vertrekken. Bij het grote publiek werd ze bekend toen ze van 2010 tot en met 2013 het Telekids-personage Keet! vertolkte.

Als Keet! bracht de actrice ook een aantal singles uit, waaronder Big Splash en Mama. In 2010 speelde Coldeweijer een seizoen de rol van het personage Cindy in de Vlaamse kinderserie Amika.

Coldeweijer bleek van meerdere markten thuis. Ze kreeg in 2012 de hoofdrol in de musical Wicked en speelde een jaar later ook de titelrol in de musical The Little Mermaid. In de daaropvolgende jaren was ze onder meer werkzaam als stemacteur en was ze deelnemer in programma's als Wie is de Mol? (2017) en het datingprogramma First Dates (2020).

Hoewel de roddelvlogger al vanaf 2015 actief is op sociale media met kanalen onder de naam Life of Yvonne, richt ze zich vanaf eind 2020 steeds meer op het verspreiden van roddel of "juice". Dat blijkt een succesvolle bezigheid: op dit moment heeft ze 260.000 volgers.

Coldeweijer verspreidde de afgelopen maanden onder meer geruchten over Sarah van Soelen, de ex-vriendin van André Hazes. Volgens haar had Van Soelen te kampen met een cocaïneverslaving en zou ze onderweg zijn geweest naar een afkickkliniek.

Vlak voor de advocaten van Borsato donderdag een verklaring naar buiten brachten over de vermeende beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag, maakte Coldeweijer al bekend dat er nieuws over de zanger aan zat te komen. In 2020 berichtte de vlogger, die zichzelf Alberta Verlinde noemt - een knipoog naar voormalig RTL Boulevard-presentator Albert Verlinde - ook al veelvuldig over de affaire van Borsato en pianiste Iris Hond.

Wie zich brandt, moet op de blaren zitten. Borsato verzocht het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag om een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de geruchten over zijn vermeende grensoverschrijdend gedrag, die zijn verspreid door onder anderen Coldeweijer. De juicevlogger lijkt uit te kijken naar een rechtszaak.

Coldeweijer zegt veel bewijs te hebben verzameld, maar dat niet naar buiten te brengen vanwege een vertrouwensband met een vermeend slachtoffer. Ze noemt een aangifte of rechtszaak van Borsato tegen haar zelfs "ideaal", omdat ze haar bewijzen dan wel naar buiten moet brengen.