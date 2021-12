Linda Hakeboom heeft geen vertrouwen meer in haar lichaam nadat er vorig jaar borstkanker bij haar werd geconstateerd, vertelt de documentairemaakster in het tv-programma Aran on Tour.

"Er komt nog zo veel verdriet los", vertelt Hakeboom, die in een jaar tijd zestien chemotherapiebehandelingen heeft ondergaan. "En het is ook wel wennen aan de nieuwe Linda, want er is natuurlijk zoiets heftigs gebeurd. Ik ben echt niet meer dezelfde persoon."

De 36-jarige presentatrice is sinds twee weken klaar met de behandelingen en merkt dat ze het afgelopen jaar nu pas begint te verwerken. "Ik heb gewoon gedacht dat ik doodging. En als je echt voelt dat het over drie maanden misschien wel klaar met je is, verandert dat iets in je."

Haar prioriteiten zijn sinds de diagnose en behandelingen veranderd. Voor haar zijn de mensen om haar heen nu belangrijk. "Veel meer dan vroeger. Ik was altijd aan het werk, druk en 'meemaken, meemaken' en dat is nu echt minder. Ik vind het nu al fantastisch als ik met m'n vriend en hond in het park loop. Ik weet bijna niet hoe ik moet uitdrukken hoe gelukkig ik dan ben."

Langetermijnplannen heeft Hakeboom niet meer, omdat de artsen nog een paar kankercellen hebben gevonden tijdens de laatste operatie. Sindsdien vertrouwt ze haar lichaam niet meer, ook al waren haar artsen positief over deze resultaten. "Dat klinkt misschien heel heftig om te zeggen, maar ik weet gewoon niet of ik er over vijf jaar nog ben."