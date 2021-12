Jan Roos, die samen met Dennis Schouten het onlineprogramma Roddelpraat maakt, is niet bang voor eventuele juridische stappen van Marco Borsato. De zanger heeft het Openbaar Ministerie verzocht onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de geruchten over grensoverschrijdend gedrag, die door diverse roddelkanalen zijn gemeld. Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer zegt dat een rechtszaak haar zelfs goed zou uitkomen.

Roos en Schouten meldden enkele weken geleden dat Borsato grensoverschrijdend gedrag had vertoond tegenover minderjarige meisjes. De mannen hebben naar eigen zeggen gesproken met de moeder van een van de meisjes en diverse andere bronnen. Borsato heeft de geruchten donderdag via zijn advocaten ontkend.

Mocht de zanger besluiten naar de rechter te stappen vanwege smaad en laster, dan ziet Roos daar geen probleem in. "Wij zouden dan eventueel verspreiders van smaad en laster zijn. Maar we hebben nooit gezegd dat het zeker gebeurd is." Voor de programmamaker is er geen reden tot zorgen. "Wij hebben alleen maar een verhaal naar buiten gebracht dat de ronde doet. Dat mag, dat is niet tegen de wet."

Coldeweijer stelt in een video dat zij minder kans maakt genoemd te worden in een eventuele smaad- en lasterzaak, omdat zij de strafbare feiten nooit zo heeft benoemd als Roos en Schouten deden. "Ik ben zeer bewust en strategisch met het proces omgegaan. Ik heb de strafbare feiten nooit benoemd. Dus hoewel ik over het vreemdgaan (in 2020 kwam naar buiten dat Borsato een affaire heeft gehad, red.) in geuren en kleuren heb verteld, heb ik me over het strafbare feit niet uitgelaten."

Waar Roos zegt zijn bronnen niet prijs te willen geven in een eventueel onderzoek van het OM, staat Coldeweijer daar anders in: zij zegt veel bewijs te hebben verzameld, maar vanwege een vertrouwensband met een vermeend slachtoffer en haar moeder dat niet naar buiten te brengen. Coldeweijer noemt een aangifte van Borsato tegen haar of een rechtszaak zelfs "ideaal", omdat ze dan haar bewijzen wel naar buiten moet brengen.

"Om te bewijzen aan een rechter dat ik niet schuldig ben aan smaad en laster, zou ik onder ede moeten vertellen welke bewijzen ik heb. Deze verklaring zou dan te horen zijn voor heel Nederland en België. En mijn vertrouwensband zou ik daar niet voor schaden. Ik kan me niet voorstellen dat Borsato dat risico zou willen lopen, maar mocht het zo zijn, dan ben ik er klaar voor."