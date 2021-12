Marco Borsato ontkent de beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag, verduidelijkt zijn advocaat vrijdag tegenover De Telegraaf. Donderdag werd bekend dat de zanger het Openbaar Ministerie (OM) heeft verzocht een onderzoek in te stellen, maar de beschuldigingen werden niet ontkend.

De verklaring leidde tot onduidelijkheid, ook bij strafrechtadvocaat Clarice Stenger, die in BEAU zei de reactie verwarrend te vinden. "Er staat bijvoorbeeld niet in: 'Ik ontken de aantijgingen'."

Advocaat Geert-Jan Knoops zegt nu tegen De Telegraaf dat de beschuldigingen wel degelijk worden ontkend door zijn cliënt. "Want waarom vraagt hij anders een onderzoek door het OM aan? In onze praktijk hebben wij nog niet eerder meegemaakt dat iemand die 'schuldig' zou zijn zelf om een onderzoek door het Openbaar Ministerie verzoekt."

Borsato heeft zich volgens verschillende roddelkanalen en -bladen schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tegenover jonge kandidaten van talentenshows waarbij hij betrokken was.

"Medio 2020 is al namens Borsato aan Knoops' advocaten verzocht een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties in verband met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes", is in de verklaring van donderdag te lezen.

"Tot dusverre heeft Borsato geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren. Maar vanwege de aanhoudende beschuldigingen en de toenemende aanvallen op zijn persoonlijke integriteit en reputatie, heeft het kantoor namens Borsato recentelijk het OM benaderd met het verzoek om zelfstandig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen. Het verzochte onderzoek van het OM wordt door Borsato afgewacht."