Voormalig Boer zoekt Vrouw-deelnemer Tom Groot is onlangs voor de tweede keer vader geworden. De tulpenkweker en televisietuinman heeft het nieuws niet uitgebreid gedeeld, maar Shownieuws merkte een verandering in het online profiel van zijn vriendin Marieke op.

Het nieuws van de zwangerschap deelde Groot nog wel in juli, maar de geboorte van zoon Kees staat niet op zijn Instagram-profiel. Zijn vriendin Marieke heeft de geboorte echter kenbaar gemaakt in haar biografie op Instagram: naast zoon Moos staat nu ook zoon Kees op die plek.

In 2014 deed Groot mee aan het programma Boer zoekt Vrouw en kreeg toen zo'n achttienhonderd brieven. Zijn keuze viel uiteindelijk op Rimke, maar de relatie liep na de opnames stuk. Later kwam hij zijn huidige vriendin Marieke tegen op een evenement in Schagen.

De datingshow betekende niet het einde van zijn tv-carrière. Een jaar later ging Groot aan de slag als tuinman bij het RTL-programma Eigen Huis & Tuin, waarin hij nog steeds te zien is.