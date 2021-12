Marco Borsato heeft het Openbaar Ministerie (OM) verzocht een onderzoek te starten naar de bron van de geruchten rond ongepast gedrag tegenover minderjarige meisjes die de laatste weken de ronde over hem doen. De zanger wil weten waar de insinuaties vandaan komen, laat Knoops' advocaten namens hem weten aan RTL Boulevard.

Borsato heeft zich volgens verschillende roddelkanalen en -bladen schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tegenover jonge kandidaten uit talentenshows waarbij hij betrokken was.

"Medio 2020 is al namens Borsato aan Knoops' advocaten verzocht een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties in verband met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes", valt in de verklaring te lezen.

"Tot dusverre heeft Borsato geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren. Maar vanwege de aanhoudende beschuldigingen en de toenemende aanvallen op zijn persoonlijke integriteit en reputatie, heeft het kantoor namens Borsato recentelijk het OM benaderd."

Al enige tijd stil rond de zanger

Sinds de roddels de ronde doen, laat de zanger weinig meer van zich horen op zijn socialemediakanalen. Ook is hij, tegen de verwachting in, niet te zien in de kerstcampagne van War Child. Borsato is al 23 jaar ambassadeur voor het goede doel, maar werd dit jaar vervangen door de band Chef'Special. Daarnaast werd deze week bekend dat de clubtour van de artiest definitief niet doorgaat.

Het privéleven van Borsato is al enige tijd turbulent. Begin 2020 kampte hij met een burn-out en kort daarna werd bekend dat zijn huwelijk met Leontine Ruiters voorbij was. Ook bevestigde de artiest dat hij een affaire had.

Niet lang na de aangekondigde scheiding werd bekend dat Borsato toch weer samen was met Ruiters. Laatstgenoemde vertrok onlangs naar Spanje "om aan zichzelf te werken".

Noot van de redactie: in een eerdere versie van dit artikel stond vermeld dat het onderzoek al is gestart. Dat is nog niet het geval. Het artikel is inmiddels aangepast.