Douwe Bob heeft donderdag een dochter gekregen. De zanger en Loes van Delft, de moeder van het meisje, hebben haar de naam Bobby Lou gegeven.

"Welkom prinsesje", schrijft de 28-jarige artiest bij een reeks foto's op Instagram.

Douwe Bob, die voluit Douwe Bob Posthuma heet, liet eerder weten geen relatie met Van Delft te hebben. "Het was nooit de bedoeling dat we dit samen zouden doen. We hebben het een paar keer heel fijn gehad", vertelde de zanger aan Art Rooijakkers.

"Het is vreemd, het is niet zoals ik het me voorgesteld had", zei hij toen over het vaderschap. "Dat was meer huisje, boompje, beestje."

In juli maakte de artiest tijdens een optreden bekend dat hij vader zou worden en een dochter verwachtte.