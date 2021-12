De politie van Amsterdam heeft tot nu toe één tip binnengekregen in de zaak rond de beroving van Yes-R, bevestigt een woordvoerder donderdag na berichtgeving van Shownieuws. De politie is nog wel "heel hard op zoek naar andere tips".

Yes-R werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd, bevestigde de rapper zelf in een video op Instagram.

De politie deelde zaterdag een bericht over de straatroof in Diemen, waarbij "het slachtoffer onder bedreiging van wapens door meerdere mannen werd bestolen". De politie zoekt getuigen.

Ook Ali B, de neef van Yes-R, is onlangs beroofd. Eerder zei de politie dat nog niet bekend is of er een verband bestaat tussen de twee berovingen. "Alle scenario's staan nog open."