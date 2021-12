Kelly McCreary, vooral bekend van haar rol als Maggie Pierce in de serie Grey's Anatomy, is in oktober bevallen van een dochter. De Amerikaanse actrice onthult tegenover People dat haar eerste kind Indigo Wren heet.

"We hadden een prachtige en intieme thuisbevalling gepland, maar mijn vliezen braken een paar weken te vroeg dus ik ben uiteindelijk bevallen in het ziekenhuis", aldus de veertigjarige actrice.

"Het was enerzijds stressvol om in het ziekenhuis te bevallen, maar we kregen alle steun en voldoende slaap."

McCreary en haar man, regisseur Pete Chatmon, ontmoetten elkaar op de set van Grey's Anatomy. Het koppel trouwde in 2019.