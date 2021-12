De Britse premier Boris Johnson en zijn vrouw Carrie Symonds zijn ouders geworden van een dochter. Het nieuws volgt bijna direct op het aftreden van Johnsons woordvoerder Allegra Stratton, nadat er ophef was ontstaan over een kerstborrel die vorig jaar in de ambtswoning plaatsvond.

Johnson en Symonds kregen in april 2020 ook al een kind. De Britse premier heeft nu in totaal zeven kinderen. De kinderen zijn geboren tijdens twee huwelijken, een kind is geboren uit een buitenechtelijke affaire.

De 57-jarige Johnson was van 1987 tot 1993 getrouwd met Allegra Mostyn-Owen. Daarna trad hij in het huwelijk met Marina Wheeler. Ze kregen samen vier kinderen, maar het huwelijk duurde tot 2018. Twee jaar later verloofde Johnson zich met voormalig politiek adviseur Carrie Symonds. Zij trouwden in mei.

Ondanks dit heugelijke nieuws ligt Johnson onder vuur over een kerstfeest dat vorig jaar met politici en journalisten zou hebben plaatsgevonden op Downing Street 10, de ambtswoning van Johnson.

In een video lijkt duidelijk te worden dat destijds de coronaregels onvoldoende werend nageleefd, terwijl heel Groot-Brittannië in een lockdown zat.