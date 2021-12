Ali B zegt "heel veel woede" te hebben ervaren nadat hij en zijn chauffeur eind vorige maand werden overvallen bij zijn woning.

"Ik ben niet de enige, mijn familie ook", vertelde de rapper donderdag aan 538-dj Frank Dane. "Het is heel verleidelijk om dan zelf initiatief te nemen, maar dan geef ik een slecht voorbeeld."

Bij de overval werd het Rolex-horloge van Ali B buitgemaakt. De rapper had er al rekening mee gehouden dat dat ooit kon gebeuren. "Ik wist dat er een kans was dat ze op een gegeven moment bij mij zouden komen. Dus ergens wilde ik ze al wegdoen. Maar weet je, deze situatie heeft me ook laten zien wat echt belangrijk is: mijn kinderen en mijn gezin."

Toen hij zijn zoon zag meteen na het incident, ervoer hij dan ook enorme blijdschap. "De echte overval was dat ik door mijn zoon blij werd in de situatie. Dat ik me heel rijk voelde terwijl ik net armer was gemaakt."

Over die situatie heeft hij nu het nummer Jouw Ogen geschreven. "Er zit ook wat zang bij en ik ben natuurlijk gewoon een rapper. Maar ik kan in melodie gewoon meer gevoelens kwijt dan in rap op dit moment."