Gwen van Poorten zegt dat je als vrouw van rond de dertig bijna wekelijks de vraag krijgt of je kinderen wil. De 32-jarige presentatrice heeft daar zelf geen eenduidig antwoord op, zegt ze in gesprek met Flair.

"Ik volg altijd mijn gevoel. Ik wilde eerst absoluut geen hond en in een tijdbestek van drie weken veranderde ik van mening", aldus Van Poorten, die rond de kerstdagen een puppy mag verwelkomen. "De argumenten om het niet te doen waren er nog steeds, maar het voelde zo goed, dat ik die heb kunnen weerleggen."

De presentatrice denkt dat het met een kinderwens net zo gaat. "Dat ik op een gegeven moment voel: nu wil ik het. Ik heb in elk geval al meer rust in mijn leven, dat lijkt me belangrijk als je een kind wil."

Van Poorten heeft het in huis nemen van een hond lang uitgesteld. Ze legt uit dat ze er als kind kapot van was toen haar Engelse buldog overleed. "Het risico van liefhebben is dat je hart wordt gebroken. Maar een leven zonder liefhebben, is voor mij ook geen leven."