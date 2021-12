Christina Ricci heeft een tweede kindje gekregen. De 41-jarige actrice is woensdag bevallen van een dochter, meldt haar man Mark Hampton op Instagram.

Het meisje heet Cleopatra Ricci Hampton en is het eerste kindje van Ricci en Hampton samen. "Mijn hart is ontploft", aldus de haarstylist. "Het gaat fantastisch met Christina en baby Cleo. We zijn allemaal aan het bijkomen na deze ochtend."

Het koppel, dat in oktober trouwde, maakte in de zomer bekend samen een kind te verwachten. Op Instagram deelde Ricci destijds foto's van een echo.

Het is het tweede kind voor de Amerikaanse actrice, die uit haar eerdere huwelijk met James Heerdegen al een zevenjarige zoon met de naam Freddie heeft. Ricci en Heerdegen waren van 2013 tot 2020 getrouwd.