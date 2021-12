S10 is dinsdag overladen met gelukswensen nadat bekend was geworden dat ze volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. Op Instagram bedankt ze iedereen een dag later voor "alle lieve reacties".

"Ben er nog steeds van overdonderd", schrijft ze.

De zangeres, die eigenlijk Stien den Hollander heet, kijkt ernaar uit om het liedje dat ze in Turijn zal zingen uit te brengen. "Ik kan niet wachten om de muziek met jullie te delen, ik ben zo trots op het liedje. Maar nog heel even geduld."

Bij haar post deelt S10 ook backstagebeelden van de foto- en videoshoot rondom de aankondiging van dinsdag. Het liedje wordt vermoedelijk pas in februari of maart uitgebracht. Wel is al bekend dat het om een Nederlandstalig nummer gaat.