Britney Spears is weliswaar verlost van het curatorschap, maar afgerond is de zaak nog niet. Woensdag heeft de rechtbank besloten dat de zangeres voortaan zelf haar handtekening onder officiële documenten mag zetten.

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap had over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

John Zabel: de nieuwe curator over het financiële gedeelte van Britneys leven.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jamie Lynn Spears: jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys verloofde.

Begin november beëindigde de rechter na dertien jaar het curatorschap. Spears mocht al die tijd niet over haar eigen leven beslissen. Zelfs over de keuze van het krijgen van meer kinderen had haar vader zeggenschap. Ook mocht Spears niet zelf beslissen hoe ze haar tijd indeelde of waar ze haar geld aan uit gaf.

Volgens Variety werden tijdens de tussentijdse zitting van woensdag meerdere kleine zaken besproken rond de overdracht van Spears' boekhouding en de zeggenschap over haar imperium.

Het financiële gedeelte van het curatorschap werd al eerder van Spears' vader Jamie Spears overgedragen aan curator John Zabel, maar nog niet alle details waren besproken en Zabel kon nog niet bij alle gegevens.

Britney's vader zou woensdag om inzage hebben gevraagd in het plan voor het beheer van het vermogen van zijn dochter. De advocaat van accountant Zabel zou daarop hebben geantwoord dat "in een normale situatie, een normaal persoon nooit zijn vermogensplan zou hoeven delen".

De zitting woensdag is niet de laatste: op 19 januari verschijnt de zaak nogmaals voor de rechter.