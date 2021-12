Sinds de uitzending van het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht dinsdagavond zijn er drie tips over de beroving van Lil Kleine in Rotterdam binnengekomen. Maar die tips bieden vooralsnog niet de informatie om de daders op te sporen, laat een politiewoordvoerder woensdag weten.

"De inhoud van deze tips is vooralsnog niet voldoende om verder te kunnen komen in het onderzoek", meldt de zegspersoon.

Omdat er nog geen verdachten zijn aangehouden, liet de politie in Opsporing Verzocht beelden van de mogelijke daders zien. Vorige week donderdag deed de politie dat ook al in het programma Bureau Rijnmond van de regionale omroep Rijnmond.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd op 4 november na een albumreleaseparty in het Wereldmuseum benaderd door drie mannen. Ze bedreigden hem met een vuurwapen en eisten zijn horloge ter waarde van 110.000 euro. Vervolgens werd de rapper tegen zijn hoofd geslagen met het vuurwapen. Daarbij liep de artiest een hersenschudding op.

Volgens de politie wist Lil Kleine zijn horloge af te doen en weg te gooien nadat hij op de grond viel. Het is nog niet duidelijk of de drie daders het horloge hebben gevonden. Het horloge is na het incident niet meer op straat aangetroffen.