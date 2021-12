Ton van Royen, die tussen 1992 en 2013 met Heleen van Royen getrouwd was, was tijdens hun huwelijk zaaddonor voor een gemeenschappelijke vriendin.

Het plan ontstond toen hun vriendin Nathalie vertelde dat ze graag moeder wilde worden, maar geen partner had, laat de schrijfster in een interview met Libelle weten.

Ze zei meteen dat Ton haar kon helpen, omdat ze hem zo'n goede vader vindt. "Ik wist: Ton zou nooit raar gaan doen, het kind opeens opeisen of zo. Het is precies zo gegaan als we allemaal hoopten, geweldig", aldus de auteur.

"Het is zo leuk om Noah (Nathalies zoon, red.) groot te zien worden. Hij is voor mij heel vertrouwd, omdat hij lijkt op mijn eigen kinderen. Toen hij klein was, hing ik weleens boven zijn wieg en snoof

ik diep in. O ja, dacht ik, zo roken mijn eigen kinderen ook", vertelt de schrijfster, die twee kinderen met haar ex heeft.

"Ik vind het bijzonder dat het zo goed heeft uitgepakt. Voor Nathalie is het natuurlijk super, ze is zo blij met hem. En voor Noah is het fijn dat hij weet waar hij vandaan komt. Ieder mens wil toch een soort erkenning hebben van wie hij is."

Heleen van Royen vertelt dat ze zelf amper een band had met haar vader, die overleed toen ze dertien jaar oud was. "Daarom ben ik blij dat Noah dat wel heeft. Ton is ook zo trots op hem, hij zal er altijd zijn voor zijn zoon. Noah hoeft zich nooit niet geliefd of niet gezien te voelen."

Van Royen en haar ex-man zijn na de scheiding bevriend gebleven. Ze heeft nu een relatie met muzikant Bart Meeldijk.