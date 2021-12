Lisa Vol en haar vriend Ergin hebben besloten na zeven jaar hun relatie te beëindigen. De OG3NE-zangeres schrijft op Instagram dat ze "in goed overleg" hebben besloten ieder hun eigen weg te gaan.

"We koesteren de mooie herinneringen van onze relatie met een lach en zijn dankbaar voor de troost die we elkaar hebben kunnen bieden in droevige tijden", aldus de 27-jarige Vol bij een foto van haar en Ergin. De verklaring is door beiden ondertekend.

De twee hebben hard hun best gedaan de relatie te laten slagen, schrijven ze verder. "Maar de verwachtingen van het leven kunnen soms toch te veel verschillen. Het doet nu veel pijn, maar iets in ons zegt dat dit ons uiteindelijk beiden gelukkiger zal maken."