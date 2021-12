Famke Louise en haar vriend Denzel Slager zijn nog niet heel lang samen, maar ze vertrouwen elkaar al volledig. In gesprek met Grazia zegt de artieste dat ze zeker weet dat hij nooit zou vreemdgaan.

"Hij is gewoon superserieus en ik merk dat er een echte man naast me staat. Iemand met een goed stel hersens die geen domme dingen doet en niet zijn pleziertjes buiten de deur zoekt", aldus Famke Louise. "Je ziet online zo vaak voorbijkomen dat mensen vreemdgaan. Ik weet gewoon dat hij dat niet doet, ik kan hem blind vertrouwen."

Volgens de 22-jarige realityster is het moeilijk om iemand te vinden die zo betrouwbaar is als haar vriend. "Eigenlijk heb ik helemaal niks op hem aan te merken", zegt Famke Louise, die samen met Slager wordt gevolgd voor een achtdelige serie op Videoland.

In januari verwacht het stel hun eerste kind, dat ze genderneutraal willen opvoeden. Trouwplannen zijn er nog niet. "Nou, dan moet hij eerst even op zijn knie gaan. Nee serieus, als het zo goed blijft gaan, zullen wij sowieso wel gaan trouwen. Maar dat is misschien meer iets voor seizoen vier van onze realityserie, haha."