André Hazes en Sarah van Soelen zijn niet uit elkaar, vertelt laatstgenoemde in gesprek met Beau Monde. Het stel heeft een pauze ingelast en hoelang die gaat duren, weten ze beiden niet.

Geruchten dat de relatie voorbij is gaan al langer, maar een officiële bevestiging bleef eerder uit. In haar eerste lange interview vertelt Van Soelen dat ze samen hebben besloten de pauze in te lassen.

"Dré woont nu bij zijn moeder. Hij heeft veel aan zijn hoofd en heeft het zwaar, hij kreeg de afgelopen jaren veel voor zijn kiezen. Hij heeft het nodige te verwerken en daarbij is rust belangrijk. Ik begrijp hem en ik steun hem. Er

is geen ruzie, er is geen ander in het spel. Ons gesprek was moeilijk, maar wel redelijk. Er is niet geschreeuwd, er zijn geen dramatische dingen voorgevallen", aldus Van Soelen tegenover het blad.

De 26-jarige influencer vindt Hazes nog steeds een hele leuke man; volgens haar klopt alles aan hun relatie. "Hij is mijn beste maatje en we zijn er in goede en slechte tijden voor elkaar. Ook nu."

Of ze een toekomst met hem samen ziet, weet ze nog niet. "Eerst maar afwachten wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft. Ik hoop in elk geval dat het volgend jaar rustiger wordt, dat de media stoppen met die gekke verhalen en dat we de rust en ruimte krijgen om het afgelopen jaar te verwerken. Wij zijn ook maar mensen."

De vele geruchten en verhalen hebben er bij haar ingehakt. Dat er werd geschreven dat ze een terugval zou hebben gehad nadat ze twee jaar geleden hulp had gezocht voor een drank- en drugsverslaving, vond ze het ergst. "Als het wel zo was, dan was ik daar eerlijk over geweest. Een terugval kan nou eenmaal gebeuren. Hoe deze geruchten zijn ontstaan, is voor mij een groot raadsel."