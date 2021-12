Lil Wayne zou begin december een wapen hebben getrokken tijdens een ruzie met een van zijn eigen beveiligingsmedewerkers. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Een woordvoerder van de politie van Los Angeles bevestigt het onderzoek aan The Rolling Stone. Er is geen aanklacht ingediend tegen de rapper.

Een woordenwisseling tussen Lil Wayne en de beveiliger zou in de ochtend van 1 december zijn uitgelopen op een gevecht. De beveiliger, die bij Lil Wayne thuis was, zou vervolgens de politie hebben gebeld. Toen de politie in contact probeerde te komen met de rapper, was die al niet meer in zijn eigen woning aanwezig.

Lil Wayne is in 2009 veroordeeld voor het illegaal bezitten van een wapen en werd in 2019 en 2020 beschuldigd van hetzelfde delict. De rapper bekende vorig jaar schuld. Er hing hem een celstraf van tien jaar boven het hoofd, maar daar stak de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump een stokje voor door hem een presidentieel pardon te verschaffen. Daarmee werd de straf kwijtgescholden.