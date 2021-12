Chris Noth wordt door zijn rol in Sex and the City regelmatig gevraagd om vergelijkbare rollen te spelen. De acteur herkent zich echter totaal niet in Mr. Big, vertelt hij in The Guardian.

"Ik krijg altijd aanbiedingen om zelfverzekerde zakenmannen te spelen. Ik weet hoe ik een pak moet aantrekken, maar mijn vrouw zei het al eens heel treffend: 'Mensen realiseren zich helemaal niet dat jij sociaal een beetje ongemakkelijk bent'", aldus Noth lachend in gesprek met de Britse krant.

De 66-jarige acteur heeft moeite gehad met de herkenbaarheid van zijn personage. Noth wilde nooit een rol spelen waar hij op straat constant op aangesproken zou worden, maar met Mr. Big is dat toch gebeurd.

"Ik vond het in eerste instantie helemaal niet leuk dat ik op straat werd aangesproken als 'Mr. Big'. Het was vooral heel irritant. Maar uiteindelijk heb ik me eroverheen gezet: ik kan het wel tegenwerken, maar het verdwijnt toch niet. Op de een of andere manier zullen mensen mij altijd linken aan dat personage, dus accepteer het maar", zegt Noth.

Hij ziet het ook bij anderen die aan de show meewerken. "Cynthia Nixon heeft een gooi gedaan naar het burgemeesterschap van New York en nog denken mensen: hé, dat is Miranda!"