De jongste zoon van Wopke Hoekstra is officieel genezen van kanker, meldt de demissionair minister van Financiën en CDA-fractievoorzitter maandag op LinkedIn. De laatste controle had goede resultaten.

In de zomer van 2016 werd de zoon van Hoekstra, toen net één jaar oud, gediagnosticeerd met leverkanker.

"Na chemotherapie en een operatie waren we dolgelukkig dat hij daarna 'in remissie' was; de tumor was tot de laatste cel aan toe opgeruimd", schrijft Hoekstra. "Maar officieel genezen ben je pas als de kanker in de vijf jaar erna ook daadwerkelijk wegblijft."

De laatste controle pakte positief uit en bracht het gezin goed nieuws. "We zijn waanzinnig dankbaar voor alle goede zorgen van de verpleegkundigen en dokters in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en het UMCG", aldus de minister.

Hoekstra trouwde in september 2021 met zijn partner. Samen hebben ze vier kinderen.