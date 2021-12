Henry van Loon is van zichzelf wat zwaar op de hand en kan erg in zijn hoofd zitten. De komiek heeft dat minder nu zijn dochter Bonnie sinds een jaar in zijn leven is, want zij trekt hem constant naar het hier en nu.

"Omdat ze verschoond moet worden, ze honger heeft of naar het stopcontact kruipt. Dan moet je wel in actie komen. Alle niet-relevante zaken of gedachten vallen dan weg. Dat vind ik wel prettig", aldus de theatermaker in gesprek met het AD.

Door Bonnie heeft hij een "verlichtend gevoel" en is zijn perspectief "180 graden gedraaid". "Voor het eerst in mijn leven gaat het niet meer om mij, hoe ik mijn talent ga ontplooien of wat ik nog meer wil in mijn carrière. Nu denk ik: ik moet gewoon een beetje geld verdienen om mijn gezin mede te onderhouden, voor de rest zie ik wel. Ik hoef niet meer zo nodig naar Carré."

Van Loons partner Jelka van Houten, die al twee kinderen heeft uit een eerdere relatie, verzekert hem dat de drive wel weer terugkomt. "Ik ben 'm ook niet helemaal kwijt, maar het belangrijkste is nu ons baby'tje. Ik kan mijn gevoel bijna niet verwoorden. Het is enorm. Zij is alles."