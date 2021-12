De moeder van Loek Peters is op 76-jarige leeftijd overleden. Op Instagram deelt de acteur het verdrietige nieuws met zijn volgers.

"Opeens ben je weg. Vrijdagochtend wilde ik je nog bellen om een nieuwtje met je te delen. Er kwam iets tussen. En die middag kon het opeens niet meer. Nooit meer", begint de 47-jarige Peters zijn verhaal. "Een moeder in hart en nieren die altijd voor ons klaar stond."

De acteur blikt in zijn bericht, waarbij hij een foto van vroeger plaatst, terug op de gezinssituatie. "In een gezin met drie zonen en een man stond jij je vrouwtje en hield ons in het gareel. Stuurde bij en gaf ons alle vier ruimte om te ontwikkelen."

Peters wil de liefde die hij van zijn moeder kreeg dan ook doorgeven aan zijn eigen kinderen. "Je was een voorbeeld van hoe het kan. Niet perfect, maar altijd vanuit liefde en zorgzaamheid. Wat ga ik je ongelofelijk missen mama."