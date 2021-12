Het heerlijke avondje is gekomen, vol cadeautjes, pepernoten en andere lekkernijen: Sinterklaas. Bekende Nederlanders delen op sociale media kiekjes van hoe zij het kinderfeest vieren.

Monique Westenberg vierde zaterdagavond al Sinterklaas met André Hazes Jr. Via Instagram Stories deelt de auteur en ex van André Hazes beelden van haar zoontje in pietenpak die naar de Sint luistert, omringd door heel veel cadeautjes.

Ook bij Marly van der Velden is er hoog bezoek. De GTST-actrice zit met haar dochters Sammy-Rose en Jackie-Rey op de grond naast de Sint.

Het dochtertje van presentatrice Nicolette van Dam en Bas Smit stelt de Sint zaterdagavond wat kritische vragen tijdens het schoentje zetten. "Toen jij vroeger klein was, had je ook een Sinterklaas, want dat ben jij zelf", vraagt ze in haar pyjama voor de open haard.

Julius, het zoontje van Kimberley Klaver, is wat minder stoer en grijpt de actrice stevig vast bij het zien van de goedheilig man. "Deze kleine vindt het een beetje spannend allemaal en zit vooralsnog vastgekleefd tegen de borst", schrijft ze bij de foto.

En dan zijn er ook kinderen die door al het feestgedruis heen slapen. "Ik zei gisteren nog tegen iemand 'Hm nee Sinterklaas leeft eigenlijk helemaal niet echt bij Bobby'", schrijft Chantal Janzen, die eigenlijk gewoon hartstikke blij is dat haar zoontje eindelijk doorslaapt, bij een foto op Instagram.

Monique Smit maakt van de gelegenheid gebruik om haar hart te luchten en schrijft met een knipoog dat ze nog wel wat mensen kent die in de zak van de Sint mee mogen naar Spanje. Of de zangeres hiermee haar broer Jan bedoelt, waar ze onenigheid mee zou hebben, is niet bekend.