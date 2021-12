Verschillende moslimorganisaties zijn zaterdag een petitie gestart waarin ze Talpa vragen "kleur te bekennen" in het racismedebat. Dat doen ze naar aanleiding van de commotie die is ontstaan rondom Erica Meiland en haar uitspraken over de islam in haar biografie.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij het nieuws over de familie Meiland

Talpa, waar de familie Meiland tv-programma's voor maakt, heeft vrijdag na een eerder verzoek van de organisaties laten weten niet inhoudelijk te reageren op de uitlatingen van Meiland. Alles wat de Meilandjes buiten hun programma's zeggen is voor rekening van de familie.

'Moeder Meiland' vergelijkt in haar boek vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes "niet normaal". Ook stelt ze dat de islam "heel veel ellende brengt" en dat zij dit wil tegenhouden. Diverse bedrijven gaven de afgelopen weken te kennen geen zaken meer met de tv-familie Meiland te willen doen vanwege de quotes.

Met de petitie roepen de organisaties de raad van bestuur van Talpa op om aan te geven waar de organisatie in het debat staat. Ook willen de moslimorganisaties dat Talpa het gesprek aan gaat met de moslimgemeenschap en dat Talpa de samenwerking met de familie Meiland heroverweegt.

Onder meer Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH), Samenwerking Moskeeën Limburg (SML) en Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) hebben zich aangesloten bij de oproep.

Dochter Maxime heeft na alle ophef gezegd haar moeder te steunen, maar zei ook: "Het was nooit mijn bedoeling geweest groeperingen buiten te sluiten of tekort te doen."