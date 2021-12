Diverse islamitische organisaties laten vrijdag in een gezamenlijk persbericht weten dat ze het besluit van zender Talpa om de samenwerking met Erica Renkema voort te zetten, afkeuren.

"De moslimgemeenschap in Nederland hekelt het besluit van Talpa om de samenwerking met Erica Meiland, ondanks haar xenofobische en racistische uitspraken over moslims en islam, gewoon voort te zetten", schrijven de organisaties.

"Uitspraken als 'de islam brengt ellende zoals terrorisme, maar ook die onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes', getuigen niet alleen van evidente onwetendheid omtrent de islam en moslims, maar voeden ook het antimoslimsentiment in dit land."

Talpa liet dinsdag desgevraagd weten dat de opmerkingen van Renkema de samenwerking met de zender niet in de weg staan.

"Het programma geeft een unieke blik in het bijzondere leven van de familie en staat bekend als luchtig amusement over het wel en wee van het gezin. Binnen die kaders van onze samenwerking doen we uitspraken over de familie en/of gebeurtenissen. Overige (privé)zaken en/of samenwerkingen, buiten het programma om, komen voor rekening van de familie zelf."

Wel zegt Talpa voor vrijheid van meningsuiting "en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen" te zijn.

Meerdere bedrijven zetten samenwerking stop

Naar aanleiding van Renkema's uitspraken in haar biografie besloten onder meer kaartenbedrijf Hallmark, matrassenmerk Emma en NIVEA de samenwerking met de familie Meiland te stoppen.

Zowel Maxime Meiland als Renkema heeft gereageerd op de stopgezette samenwerkingen. Renkema vindt dat er een "vervormde uitspraak" is ontstaan. "Mijn insteek is altijd geweest, en zal altijd zijn: opkomen voor de rechten van vrouwen."

Meiland biedt haar excuses aan en geeft aan dat ze niet altijd dezelfde mening heeft als haar moeder.

Renkema spreekt zich in haar boek onder meer kritisch uit over het dragen van een hoofddoek of boerka. Zo zegt ze: "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?"