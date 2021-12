George Clooney heeft een lucratieve deal met een luchtvaartmaatschappij afgeslagen die hem binnen een dag 35 miljoen dollar (ruim 30 miljoen euro) zou opleveren, vertelt hij in een interview met The Guardian.

"Ik kreeg 35 miljoen dollar aangeboden door een luchtvaartmaatschappij, maar toen ik het er met Amal (strafrechtadvocaat en Clooneys echtgenote, red.) over had, besloten we dat het 't niet waard was", vertelt hij aan de Britse krant.

"Het ging om een land dat, hoewel het een bondgenoot is, soms twijfelachtige dingen doet. En dus dacht ik: nou, als ik er een minuut minder door slaap, is het 't niet waard."

De Amerikaanse acteur heeft sinds 2006 de hoofdrol in meerdere reclamespotjes van koffieproducent Nespresso gespeeld. Daar heeft hij naar verluidt ruim 40 miljoen dollar mee verdiend.

In 2020 zei hij daar in een interview met The Guardian over: "Ik denk dat het moeilijk zou zijn om voor langere tijd een product te promoten als je er niet trots op bent om met dat product te worden geassocieerd."