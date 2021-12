De politie heeft één tip ontvangen na de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Rijnmond, waarin beelden zijn getoond van de vermoedelijke daders van de overval op Lil Kleine begin november. Dat meldt een politiewoordvoerder vrijdag.

"We moeten deze tip nog gaan onderzoeken, we gaan er volop mee aan de slag", aldus de zegspersoon. Volgende week dinsdag wordt in Opsporing Verzocht op NPO 1 ook landelijk aandacht aan de zaak besteed.

Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, werd op 4 november voor het Wereldmuseum in Rotterdam van zijn horloge beroofd na een albumreleaseparty. Hij werd door drie mannen benaderd, van wie één een vuurwapen bij zich droeg. Het drietal wilde zijn horloge ter waarde van 110.000 euro hebben. Scholten werd met een wapen tegen zijn hoofd geslagen, waardoor de rapper op de grond viel. De 27-jarige artiest liep een hersenschudding op.

Volgens de politie wist Lil Kleine zijn horloge af te doen en weg te gooien toen hij op de grond lag. Het is nog niet duidelijk of de drie daders het horloge hebben gevonden. Het horloge is na het incident niet meer op straat aangetroffen.

De politie zoekt getuigen die de mannen hebben gezien. Ook komt de politie graag in contact met mensen die hebben gezien dat het bewuste horloge fysiek of online is aangeboden.