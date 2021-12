Don McLean heeft een onverwachte bos bloemen gekregen van Taylor Swift, nadat ze vorige week een bijna vijftig jaar oud hitlijstrecord van hem overnam. De zanger deelde via Twitter een foto van het cadeau waar een persoonlijk briefje van Swift bij inbegrepen zat.

De zangeres schrijft dat ze fan is van McLean en dat zijn muziek veel voor haar betekent. "Lieve groeten van de ene schrijver van lange liedjes aan de ander", valt er te lezen.

Swift scoorde vorige week een nummer 1-hit in de Billboard Hot 100 met haar 10 minuten en 13 seconden durende nummer All Too Well. Nog nooit stond er zo'n lang nummer op de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst. McLean had het record in 1972 neergezet met zijn iconische hit American Pie (Parts I & II) die 8 minuten en 37 seconden duurde.

McLean reageerde daarna al via Twitter. "Niemand vindt het leuk om de eerste plek af te staan", zo schreef hij. "Maar als ik dan toch aan iemand moet verliezen, dan het liefste aan een fantastische zangeres als Taylor. Van harte!"