Adele is wereldberoemd en kan niet over straat zonder herkend te worden. Hoewel ze dankbaar is voor haar succes, mist ze bepaalde elementen van het normale leven. In Nikkie de Jagers YouTube-programma The Power of Make-Up vertelt de 33-jarige zangeres dat ze dol is op boodschappen doen.

De artieste wil zich niets aantrekken van fans en fotografen die haar constant in de gaten houden, maar dat is lastig. "Je kunt van alles doen als je beroemd bent, begrijp me niet verkeerd, maar ik wil niet dat iedereen alles ziet. Ik geniet ontzettend van boodschappen doen, langs de schappen lopen. Maar omdat ik niet gefotografeerd wil worden, moet ik dat echt plannen en dat wil ik niet. Dus ik winkel online."

Volgens Adele hebben mensen een vertekend beeld van roem. "Ik denk dat iedereen denkt dat roem heel glamoureus is, maar achter de schermen is dat echt niet zo. Ik moet regelmatig in steegjes wachten om van plek naar plek te komen. Het is echt niet zo bijzonder", aldus de zangeres. "Ik denk dat ze denken dat roem gelukkig maakt."

De artieste is voorzichtig als het gaat om het praten over roem, omdat ze weet hoeveel hoop het mensen kan bieden. "Het is iets wat mensen idealiseren, het is de droom van veel mensen. Maar dat je een succesvolle carrière hebt, betekent niet dat je leven succesvol is. Sterker nog: je leven kan uit elkaar vallen."