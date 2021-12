Lil Kleine heeft een hersenschudding opgelopen bij de beroving van zijn horloge vorige maand in Rotterdam. Dat heeft de politie donderdag gemeld in opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.

De rapper werd op 4 november tijdens de albumreleaseparty van producer Jack Shirak voor het Wereldmuseum beroofd van zijn horloge ter waarde van 110.000 euro. Lil Kleine werd daarbij in zijn gezicht geslagen met een vuurwapen. Door de klap liep hij een hersenschudding op.

Volgens de politie wist Lil Kleine zijn horloge af te doen en weg te gooien toen hij op de grond lag. Het is nog niet duidelijk of de drie daders het horloge hebben gevonden. Het horloge is na het incident niet meer op straat aangetroffen.

Bureau Rijnmond deelde beelden van de drie vermoedelijke daders. Op de beelden is te zien dat de in het zwart geklede mannen wachten tot de rapper naar buiten komt.

De politie zoekt getuigen die de mannen hebben gezien. Ook komt de politie graag in contact met mensen die hebben gezien dat het bewuste horloge fysiek of online is aangeboden.