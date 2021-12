Birgit Schuurman krijgt genoeg complimenten over haar uiterlijk, maar de actrice is niet met alle opmerkingen blij. Zo schrijft ze donderdag op haar Instagram dat ze het dom en ongepast vindt om MILF te worden genoemd.

"Waarom moet je die behoefte opschrijven/uitspreken? En waarom zou het zo bijzonder moeten zijn dat een vrouw die moeder is je (nog) kan opwinden, dat daar een term voor is bedacht?", schrijft de 44-jarige Schuurman bij een post over de term, die verwijst naar moeders die seksueel aantrekkelijk worden gevonden.

Schuurman vraagt zich af waarom er niet een dergelijke term voor mannen is bedacht, maar houdt het liever chic. "Dus mocht je een compliment willen geven, zeg dan gewoon: 'Ik ben blij dat ik ogen heb om jou te zien. Ik vind je prachtig'. Zoiets. Doe een beetje je best, zou ik zeggen", aldus de actrice.