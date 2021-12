Famke Louise Meijer mag dan bekendstaan als een stoere vrouw met een temperamentvol karakter, maar eigenlijk heeft ze volgens haar vriend Denzel Slager een heel klein hartje. In de nieuwe realityserie Famke & Denzel: Een Nieuw Begin krijgen kijkers dan ook een hele andere kant van de zangeres te zien, vertelt het koppel in gesprek met NU.nl.

Voor Famke & Denzel: Een Nieuw Begin volgen camera's tien maanden lang het dagelijks leven van het koppel. De realityserie is volgens Famke Louise dan ook niet te vergelijken met de vierdelige miniserie Famke Louise, die vorig jaar op Videoland verscheen en vooral over haar muzikale carrière ging. Door Slager, die een prominente rol speelt in de nieuwe serie, leren de kijkers echt een nieuwe kant van zijn vriendin kennen.

"Mensen denken Famke te kennen, maar weten helemaal niet wie ze echt is naast de kant die vaak wordt belicht als zangeres. De realityserie zoomt in op ons persoonlijke leven en laat zien wie Famke écht is", vertelt voormalig profvoetballer Slager, die haar liefkozend complimentjes toespeelt.

"Famke lijkt hard van de buitenkant, maar eigenlijk is ze hartstikke lief en zorgzaam. Ja, ze heeft soms een kort lontje, maar verwar dat niet met arrogantie. Famke heeft eigenlijk een heel klein hartje."

'Ik wilde al heel lang een realityserie maken'

Het idee voor de realityserie ontstond begin dit jaar. Aan de eettafel om precies te zijn, de plek waar Famke Louise en Slager vaker ideeën bekokstoven. Het stel werkte het plan verder uit tijdens een vakantie naar Ibiza en nam daarna contact op met Videoland.

"Ik wilde al heel lang een realityserie over mijn leven maken", vertelt de 22-jarige zangeres, die via haar vlogs al veel over haar leven deelt met haar volgers. "Een realityserie gaat net een stapje verder dan vlogs. Je kunt op deze manier nog meer over je eigen leven delen."

'Kijkers zullen verbaasd zijn'

Voor negatieve reacties - waar Famke in haar leven regelmatig mee te maken heeft gehad - is ze dit keer niet bang. "De zwangerschap brengt ons zoveel liefde. Dat hopen we met de realityserie over te kunnen brengen. Kijkers zullen verbaasd zijn met hoeveel respect wij elkaar behandelen en wat een goed team wij zijn."

Dat haar muzikale carrière momenteel even op een lager pitje staat, betekent niet dat de zangeres stopt met zingen. "Ik kan nu niet optreden door corona, waardoor ik het rustiger aan doe. Dat geeft me de tijd om na te denken welke kant ik op wil met mijn leven én mijn muziek." Welke kant dit is, wil ze nog niet zeggen.

"De focus ligt nu op ons kindje. Ik merk dat ik ben veranderd als persoon, omdat je door zo'n grote verantwoordelijkheid anders in het leven gaat staan. Dat betekent ook dat ik andere keuzes maak. Ik focus me op positiviteit. De zwangerschap is echt een nieuw begin in ons leven", zegt ze.

De achtdelige realityserie Famke & Denzel: Een Nieuw Begin is vanaf 7 december wekelijks te zien op Videoland.