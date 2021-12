Erica Renkema heeft op sociale media gereageerd op de ontstane ophef na het verschijnen van haar biografie. De realityster maakte in haar boek enkele opmerkingen over de islam en hoofddoeken, waarna diverse bedrijven de samenwerking met haar beëindigden. Nu zegt Renkema dat er een "vervormde uitspraak" is ontstaan.

In het boek spreekt Renkema zich kritisch uit over diverse geloven, waaronder de islam. Volgens de realityster gaat bij islamitische gezinnen veel talent verloren omdat de vrouwen nog steeds "eeuwig gedoemd zijn om schoon te maken en kinderen te baren", zo viel te lezen in de biografie.

De laatste weken ontstond er vooral commotie over de uitspraak "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?" Het leidde ertoe dat bedrijven als Hallmark, Nivea en Emma Matras de samenwerking met de familie beëindigden.

Renkema zegt nu dat drie woorden zijn uitgelicht en opgeblazen, maar specificeert niet om welke woorden het gaat. Wel zegt ze dat dit voor een vervormde uitspraak heeft gezorgd en een sneeuwbaleffect heeft veroorzaakt.

"Een resultaat hiervan is dat onze dochter Maxime door diverse bedrijven zakelijk werd geboycot. Het recht op de vrijheid van meningsuiting is altijd een groot goed geweest in Nederland. Menigeen zoekt en vindt om die reden een plek in de Nederlandse samenleving. De vele verwensingen én de vele steunbetuigingen die ik heb ontvangen, laten zien dat Nederland zeer verdeeld is als het gaat om kritiek op de islam", aldus Renkema.

"Mijn insteek is altijd geweest, en zal altijd zijn: opkomen voor de rechten van vrouwen", schrijft ze ook, en verwijst naar een link naar het hoofdstuk waarin ze zich uitspreekt over de islam.